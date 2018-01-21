تحلق المحطة الفضائية الدولية في مدار محدد، ويضطر الخبراء أحيانا إلى زيادة ارتفاع هذا المدار لضرورات تقنية.

وصرح ممثل مركز إدارة الرحلات الفضائية بأن مدار المحطة ارتفع 400 متر لخلق ظروف ملائمة لالتحام وانفصال مركبة الشحن "بروغريس إم إس- 08". وأضاف أنه "تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية باستخدام محركات وحدة زفيزدا".

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ووفق البيانات المتوفرة فقد عملت المحركات 16 ثانية فقط، وأصبح ارتفاع المدار الذي تحلق فيه المحطة 404.3 كلم.

وستطلق مركبة الشحن "بروغريس إم إس- 08" لأول مرة في التاريخ باتجاه المحطة الدولية باستخدام طريق قصير يقضي بالدوران حول الأرض مرتين، يوم 11 فبراير 2018. ومن المنتظر أن تستغرق رحلتها إلى المحطة الفضائية أكثر من ثلاث ساعات بقليل. وبعد نجاح اختبار هذه الطريقة، سوف تستخدم في إطلاق المركبات الفضائية المأهولة أيضا.

يذكر أن رحلة المركبات الفضائية حاليا إلى المحطة الدولية تتم بعد أربع دورات حول الأرض، وتستغرق ست ساعات.

المصدر: نوفوستي

كامل توما