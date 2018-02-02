"فالكون 9" يحمل قمرا اصطناعيا إلى الفضاء

انطلق صاروخ الشحن "فالكون 9"، ليلة 1 فبراير الجاري، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، حاملا على متنه القمر الاصطناعي "GovSat-1" التابع لشركة SES في لوكسمبورغ.

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ويخصص القمر الاصطناعي للأغراض العسكرية والمدنية. ومن المفترض أن يغطي "GovSat-1"، بحسب الشركة، مساحات ضمن حدود أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيؤمن نقل إشارات الملاحة البحرية في المحيطين الأطلسي والهندي.

ويذكر أن هذا أول إطلاق لصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، بعد فشل إطلاقه، يوم الاثنين 8 يناير، وفقدان القمر الاصطناعي السري "Zuma".

المصدر: نوفوستي

كامل توما