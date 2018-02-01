رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح

ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن رائدي فضاء سيخرجان من محطة الفضاء الدولية في مهمة للفضاء المفتوح، للقيام بأعمال تقنية على جسم المحطة الخارجي.

وأوضحت الوكالة أن "المهمة التي ستنفذ، في 2 فبراير 2018، سيجريها رائدا الفضاء الروسيان ألكسندر ميسوركين وأنطون شكابليروف".

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ومن المقرر أن تستمر هذه المهمة نحو 6 ساعت ونصف، وستتركز بشكل أساسي حول الوحدة الروسية "زفيدا" التابعة للمحطة، حيث سيقوم رائدا الفضاء بتركيب وحدة إلكترونية جديدة على سطحها، مخصصة للاتصال مع المراكز الروسية الأرضية،. كما سيقومان بجمع عينات من الغبار الكوني الموجود على سطح المحطة للقيام بأبحاث علمية، ويلتقطون بعض الصور للمحطة من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن روسكوسموس كانت قد أعلنت، الثلاثاء 30 يناير 2018، عن نيتها زيادة ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية لخلق ظروف بالستية ملائمة لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-08" والتحامها بالمحطة، في 11 فبراير.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر