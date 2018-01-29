كويكبان يقتربان من الأرض في فبراير المقبل

تشير الأرصاد الفلكية إلى أن الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين، في شهر فبراير المقبل.

وأوردت وكالة "ناسا" الأمريكية أن الكويكب "2002AJ129" الذي اكتشف عام 2002، سيقترب من الأرض إلى نقطة تبعد 10 أضعاف المسافة التي تفصل كوكبنا عن القمر.

ويقدر قطر الكويكب بـ 0.5-1.2 كيلومتر، وسيبعد، في أدنى مسافة ستفصله عن الأرض، 4.2 مليون كيلومتر، عند الساعة 0:30 يوم 5 فبراير، بتوقيت موسكو، حيث ستبلغ سرعته 34 كيلومترا في الثانية.

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وقال موظف في مركز دراسة الأجرام السماوية في مختبر الطاقة النفاثة بولاية كاليفورنيا إن رصد الكويكب يجري منذ 14 عاما، وليس هناك أي احتمال لاصطدامه بالأرض خلال الأعوام الـ 100 المقبلة.

كما أفادت مجلة "Newsweek" الأمريكية بأن جرما سماويا آخر صغيرا نسبيا، سيقترب يوم 4 فبراير المقبل من الأرض، وهو كويكب "2018AH12" الذي يقدر قطره بـ 10-24 مترا، حيث سيمر بنقطة تبعد عن الأرض 5 أضعاف المسافة التي تفصلها عن القمر.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف