تحديد موقعين لهبوط مسبار روسي على سطح القمر

اختار العلماء موقعين محتملين لهبوط محطة "لونا-25" العلمية الروسية على سطح القمر، والتي يرجح أن تنطلق إلى الفضاء عام 2019.

وقال ناطق باسم معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية إن علماء المعهد اختاروا موقعين لهبوط المسبار بناء على المعلومات الهندسية والعلمية: أحدهما (الرئيس) يقع شمالي الحفرة البركانية الجنوبية "بوغوسلافسكي"، والثاني يقع إلى جنوب غربي حفرة "متنتسيني" البركانية، وكلاهما في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

وتم البحث عن مناطق للهبوط استنادا إلى خرائط أعدت بناء على المعلومات الواردة من مسبار "Lunar Reconnaissance Orbiter" الأمريكي وباستخدام الكاشف الإلكتروني "لاند" الذي تم تصنيعه في معهد الدراسات العلمية الروسي.

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وأشار الناطق إلى أن البعثة القمرية الروسية ستتوجه لأول مرة في التاريخ إلى أحد قطبي القمر.

وحدد العلماء شروط الهبوط التي تقضي بألا تزيد زاوية انحدار السطح عن 7 درجات. أما نسبة الإضاءة فيجب ألا تقل عن 40% من إضاءة نهار القمر. كما يجب أن يتوفر الاتصال اللاسلكي الدائم مع المسبار.

أما الناحية العلمية فتقضي بوجوب توفر كميات مرتفعة من الهيدروجين في المنطقة، ما يمكن أن يدل على وجود الماء المتجمد في تربتها.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا تعتزم إرسال محطة "لونا-26" المدارية إلى القمر، في عام 2021، يتبعها مسبار "لونا-27" في عام 2022.

يذكر أن مسبار "لونا-24" كان قد انطلق عام 1976 إلى القمر، حيث أخذ عينات من تربته وأعادها إلى الأرض.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف