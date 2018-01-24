سلاح الجو الأمريكي يبرئ "سبيس إكس"

نفى سلاح الجو الأمريكي مسؤولية شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن فقدان القمر الاصطناعي العسكري الأمريكي "زوما".

وقال رئيس مركز أنظمة الصواريخ الفضائية إن المحققين لم يكتشفوا أي عيوب في صاروخ "فالكون 9".

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وقال ناطق باسم "سبيس إكس" إن بعثة الشركة تمت بنجاح. أما سبب فقدان القمر الاصطناعي فيعود إلى عطل في أجهزة انفصال القمر عن الصاروخ، والتي تتحمل شركة Northrop Grumman مسؤوليتها.

وأشارت صحيفة "ArsTechnica" إلى أن القمر الاصطناعي بقي ملتحما مع الصاروخ وقام معه بدورة حول الأرض، ليسقط بعد ذلك في البحر.

يذكر أن القمر الاصطناعي العسكري "زوما" أطلق على متن صاروخ "فالكون 9" الأمريكي التابع لـشركة "سبيس إكس"، ليلة 8 يناير.

وبعد إطلاق الصاروخ بـ 8 دقائق، انفصلت المرحلة الأولى وهبطت بنجاح على منصة خاصة. لكن محاولة إيصال القمر الاصطناعي إلى المدار المحدد باءت بالفشل.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف