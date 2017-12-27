أضواء صاروخ سبيس إكس الغامضة تتسبب بحادث سير

تسبب إطلاق صاروخ سبيس إكس في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بحادث سير بعد ظهور مشهد مثير للدهشة في السماء.

وأظهرت اللقطات لحظة تسبب سائق (لا مبال)، بفوضى في الشارع العام، عند ظهور إشارات غريبة ورائعة في السماء، بالقرب من مدينة بانينغ، بعد إطلاق الصاروخ.

Report: Alien's arrive at earth but leave shortly after not finding signs of intelligent life. #SpaceXpic.twitter.com/2Sc57ZwJK6 — Jace Norman (@Jacenorman) 24 декабря 2017 г.

ونتيجة ذلك، توقفت حركة المرور الكثيفة على الطريق السريع، مع انحراف سيارة تجنبا لوقوع مجزرة، كما يبين شريط الفيديو.

ويُعتقد أن بعض السائقين توقفوا بسبب انبهارهم بالكرة الضوئية الرائعة، والتي كانت مرئية في السماء ليلا فوق لوس أنجلوس.

وأطلقت سبيس إكس، التي يملكها الملياردير إيلون موسك، صاروخ فالكون 9، الذي كان يحمل 10 أقمار اصطناعية من قاعدة Vandenberg الجوية.

وانتشرت صور الإطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك الصاروخ وراءه كرة ضوئية خاطفة للأنفاس. كما تباينت تكهنات السكان المحليين حول مصدر هذه الأضواء.

المصدر: مترو

ديمة حنا