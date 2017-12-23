"سبيس إكس" تختبر أحدث محركاتها الصاروخية

نشرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية شريط فيديو جديد يظهر اختبارها لأحدث المحركات التي ستركب على صواريخ "فالكون-9" المعدلة.

وتزامنا مع استعراض الشركة لمحركها الجديد، قام أحد موظفيها بنشر صورة للمحرك أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدا أن "Merlin 1D" المذكور هو المحرك رقم 400 من سلسلة محركات "Merlin" التي تطورها الشركة.

من جانبه أكد موقع NASASpaceflight.co أن "المحرك الجديد سيعتمد في تشغيل آخر نسخة محدثة من صواريخ فالكون-9 الشهيرة والتي ستأتي تحت اسم Block 5. وعمل الخبراء على تطويره لتكون وحدة الضخ التوربينية فيه مختلفة تماما عن سابقاته من محركات Merlin".

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن جوين شوتويل رئيسة "سبيس إكس" كانت قد أشارت في حديث لموقع Space News أن الشركة تخطط لتجميد إنتاج نسخ صواريخ "فالكون-9" التقليدية، مع ظهور الجيل الجديد من صواريخ (Block 5) التي تعمل على تطويرها، وأن محركات الأخيرة ستكون أقوى بنسبة 8% من تلك التي ستأتي قبلها كصواريخ (Block 4). والأهم من ذلك كله، هو أن القسم الأول، أو ما يسمى بالمرحلة الأولى لتلك الصواريخ، مصممة ليعاد استخدامها 10 مرات أو أكثر، أي أنها ستقوم بنقل حمولاتها إلى الفضاء وتعود إلى الأرض بعد إنجاز المهمة على غرار صواريخ (فالكون-9) الموجودة حاليا.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر