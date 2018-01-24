رائدان من المحطة الدولية في الفضاء المكشوف (فيديو)

خرج رائدا الفضاء الأمريكيان مارك واندي هاي وسكوث تينغل، يوم الثلاثاء 23 يناير، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف.

وشاركت وكالة "ناسا" على موقعها الإلكتروني بثا حيا لعمل الرائدين خارج المحطة.

وتضمن السير الفضائي أعمال الصيانة وبعض الفحوص المخطط لها مسبقا واستبدال بعض مكونات ذراع "Canadarm2" الآلية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف