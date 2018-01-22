شركة أمريكية خاصة تطلق 3 أقمار اصطناعية من نيوزيلندا

أطلقت شركة "Rocket Lab" الأمريكية الخاصة، يوم الأحد 21 يناير، صاروخ "إلكترون" بنجاح، حاملا 3 أقمار اصطناعية من قاعدتها الفضائية الواقعة في جزيرة "ماهيا" النيوزيلندية.

وجاء في موقع الشركة على تويتر أن الصاروخ أوصل 3 أقمار اصطناعية تابعة لشركات خاصة إلى مداراتها.

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ويتبع أحد الأقمار شركة "Planet Lab" التي تتخصص في تصوير سطح الأرض من الفضاء بواسطة أقمارها الاصطناعية.

أما القمران الآخران فتمتلكهما شركة "Spire" المتخصصة في جمع المعلومات عن الملاحة البحرية والأرصاد الجوية.

يذكر أن "Rocket Lab" كانت قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن إنجاز عملية إنشاء أول قاعدة فضائية خاصة في العالم في نيوزيلندا، حيث أكدت نيتها استخدامها لإطلاق الصواريخ الخفيفة.

وكانت الشركة قد فشلت، في مايو الماضي، في إطلاق الصاروخ من إحدى المنصات الواقعة في نيوزيلندا.

ومن مميزات الصاروخ الخفيف التابع للشركة أن محركه مصنع بناء على تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف