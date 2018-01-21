إلغاء إطلاق قمر اصطناعي عسكري في الولايات المتحدة

ألغت شركة "United Launch Alliance" إطلاق صاروخ "Atlas V" الذي يحمل على متنه قمر "جيو - 4" الاصطناعي العسكري.

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وجاء على موقع الشركة أن هذا القرار اتخذ لوجود خلل في نظام تزويد الصاروخ بالأوكسيجين السائل.

يذكر أن الشركة كانت تخطط لإطلاق الصاروخ، مساء يوم الجمعة 19 يناير، من القاعدة الفضائية في كيب كانافيرال، حيث استبعد خبراء الأرصاد الجوية ظروف الطقس السيئة.

ويعد برنامج "SBIRS"، الذي يطلق في إطاره القمر الاصطناعي "جيو-4"، من أكثر البرامج الفضائية تقدما، حيث تقوم الأقمار بالاستطلاع وبإنذار القيادة باحتمال وقوع هجوم صاروخي. وسبق لشركة "United Launch Alliance" أن أطلقت 3 أقمار اصطناعية من طراز "جيو".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف