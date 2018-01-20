ناسا تختبر بنجاح مفاعلا نوويا لدعم الحياة على المريخ

يسعى الكثيرون لإرسال مهمات مأهولة إلى المريخ في المستقبل القريب، ومن بين المهتمين بتحقيق هذه الرحلات إيلون موسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إلا أن هناك عددا من المشاكل التي تحتاج إلى حل قبل تحقيق هذا الهدف، وأهمها مسألة الطاقة، حيث أن الإقامة طويلة الأمد على المريخ، أو في أي مكان آخر، ستتطلب الكثير من الطاقة، من ذلك رحلة العودة إلى الأرض.

Thanks for tuning in to today's telecon about our #Kilopower project that could potentially empower future crewed surface missions to the Moon, Mars & beyond! If we didn't get to your #askNASA question during the call, we'll follow up soon! For more info: https://t.co/jQZDGPRGcwpic.twitter.com/6mJnKeZCyg — NASA Technology (@NASA_Technology) January 18, 2018

وفي هذا السياق، أعلن باحثون من وكالة ناسا ومختبر لوس ألاموس الوطني ووزارة الطاقة، الخميس 18 يناير، أنهم أجروا اختبارات ناجعة لنظام يمكنه خلق الطاقة اللازمة لدعم المهمات المأهولة طويلة الأمد التي ستنطلق نحو المريخ.

وكشف الباحثون عن نجاح التجارب الأولية لجهاز "كيلوبور"، وهو مفاعل نووي صغير يمكنه توليد إمدادات الطاقة بالقدر الكافي الذي يمكن اعتماده في مهمات المريخ.

ويمكن لـ" كيلوبور" إنتاج ما بين 1 كيلواط، وهو ما يكفي لتشغيل جهاز تحميص الخبز، إلى 10 كيلواط.

In partnership w/ @ENERGY, we’re testing our #kilopower project to see if fission power systems could provide energy for planetary surface missions. Join us TODAY at 12:10pm ET as experts discuss this #NASAtech: https://t.co/JQWKviDmYe. Got Q's? #askNASApic.twitter.com/fFxCjFSr1b — NASA Technology (@NASA_Technology) January 18, 2018

Thank you to everyone who joined us today – in person and online – for our #Kilopower news conference with @NASA_Technology and @LosAlamosNatLab! We had a great turnout, and a lot of good information was shared. To find out more about the project, visit https://t.co/hFuyl875ze. pic.twitter.com/UGwYL5FaK0 — NNSS (@NNSANevada) January 18, 2018

كما قال الباحثون في مشروع " كيلوبور" في مقال نشرته مجلة "Space.com" إنه سيكون هناك حاجة إلى ما بين 4 أو 5 جهاز من "كيلوبور" لتلبية حاجيات الطاقة اللازمة على سطح المريخ.

وقال ستيف جورتشيك، المدير المساعد لمديرية مهمة تكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة ناسا، خلال مؤتمر صحافي انعقد الخميس إن "حجم كيلوبور الصغير يسمح لنا بتسليم وحدات متعددة على متن مركبة واحدة لتوفير عشرات كيلواط من الطاقة".

ويخطط الفريق لإجراء تجربة كاملة لنظام الطاقة الجديد، في مارس المقبل.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني