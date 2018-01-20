الحكومة الروسية: صناعاتنا الفضائية لا تعتمد على الصفقات مع أمريكا

صرح دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي بأن الصناعة الفضائية الروسية لا تعتمد على شراء الجانب الأمريكي للمحركات الروسية.

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وقال روغوزين إن "الصناعة الفضائية الروسية لم تعتمد يوما على الأمريكيين". وأشار إلى أن "روسيا حذرت الجانب الأمريكي مرارا من استخدام المحركات الروسية في الصواريخ التي تطلق أقمارا اصطناعية عسكرية"، علما أن هذا الأمر يتناقض مع الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وأكد روغوزين على أن المحركات الروسية أثبتت متانتها وفاعليتها. أما المحركات التي تقوم الولايات المتحدة بتصميمها فإن سعرها يزيد ضعفا، على أقل تقدير، عن ثمن مثيلاتها الروسية، وفاعليتها لم تتأكد بعد.

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تشتري من روسيا محركات "إن كا-33" المصممة للبرنامج القمري السوفيتي. أما "آر دي 180" و"آر دي 181" فتشتريهما الولايات المتحدة إلى الآن. وكانت قد وقعت اتفاقية شرائها لغاية عام 2020، ومن غير المستبعد أن يتم تمديدها.

وجاءت تصريحات روغوزين ردا على مصادر إعلامية أمريكية تحدثت عن مشاكل مادية قد تواجه شركة "روسكوسموس" (الوكالة الفضائية الروسية) بعد رفض الولايات المتحدة شراء المحركات الروسية لصاروخ "Atlas V" والمقاعد في مركبات "سويوز" المأهولة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف