تقرير يكشف تخوف أمريكا من الصين ويهمل روسيا

يبدو أن تقدم الصين في صنع أسلحة عالية الجودة وأجهزة فضائية أمر يخيف الولايات المتحدة.

واتضح هذا الخوف من التقرير الذي أعده محللون وقدموه لأعضاء اللجنة الفرعية للأمن بشأن القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي. بحسب Space News.

ويشير الخبراء إلى أن الصين تعتمد في إنتاج الأقمار الاصطناعية على موارد وطنية فقط. علاوة على هذا، بدأت بطرح منتجاتها في الأسواق العالمية، ومن الصعب على المنتجات الأمريكية منافستها.

كما أشار الخبراء في لقاء خاص إلى أن نجاح الصين يلاحظ على خلفية استمرار منع تصدير منتجات أمريكية تكنولوجية متقدمة لقطاع الفضاء إليها. وقد أجمع الخبراء والساسة على أن الصين تقلص التفاوت التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

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من جانب آخر أشارت عضو الكونغرس أليس ستيفانيك إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن أن مسألة هيمنة الصين تكنولوجيا أمر واقع، لأن الخبراء يشيرون إلى أن على الولايات المتحدة مراقبة تطور الأوضاع، وعند الضرورة زيادة الاستثمارات في الابتكارات والدفاع.

ويأملون في الولايات المتحدة تحقيق نمو كبير في القطاع الخاص، لكنهم يعتقدون أن الصين مجهزة بشكل أفضل لنقل التكنولوجيا المدنية إلى التطبيقات العسكرية.

ولم يتطرق التقرير المذكور إلى روسيا كمنافس للولايات المتحدة في مجال الأقمار الاصطناعية.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما