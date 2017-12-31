صور مدهشة من الفضاء لعام 2017

أصدرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا" قائمة تضم أكثر الصور شعبية التي نشرت على حسابها بـ"انستغرام" لعام 2017.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يضم أكثر 10 صورا شعبية بين مستخدمي التطبيق، وتتصدر القائمة صورة تسجل لحظة الكسوف الكلي للشمس فوق بحيرة كاسكيد في ولاية مونتانا الأمريكية.

وتليها صورة أخرى تسجل أيضا الكسوف الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل.

وأما بخصوص المرتبة الثالثة في القائمة فهي لصورة التقطها رائد الفضاء الأمريكي مارك توماس فاندي هاي، وهي تظهر مشهد الكوكب الأرضي في الليل من متن محطة الفضاء الدولية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف