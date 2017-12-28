استعادة الاتصال بالقمر الاصطناعي الأنغولي

استعاد الخبراء الروس الاتصال بالقمر الاصطناعي الأنغولي الذي أطلق، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية والذي فقد الاتصال به بعد انفصاله عن الصاروخ.

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أفاد بذلك مصدر في الصناعية الفضائية الروسية في حديث أدلى به اليوم لوكالة "تاس" الروسية. وقال المصدر إن مركز إدارة الرحلات الفضائية تلقى مواصفات تلمترية واردة من القمر الاصطناعي "أنغوسات".

فيما لم تحصل وكالة "تاس" على تأكيد رسمي لتلك المعلومات.

يذكر أن المواصفات التلمترية تقضي بإرسال معلومات إلى الأرض عن عمل أجهزة القمر الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي الأنغولي تم تصنيعه بطلب من الجانب الأنغولي في شركة "إينيرغيا" الروسية. وأطلق في 26 ديسمبر إلى مدار ثابت حول الأرض من قبل شركة روسية خاصة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف