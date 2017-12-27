انقطاع الاتصال بقمر "أنغوسات-1" الاصطناعي

انقطع الاتصال بالقمر الاصطناعي الأنغولي "أنغوسات-1" الذي أطلقته شركة "S7 Space" الروسية الخاصة، مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، من قاعدة "بايكونور" الروسية الفضائية.

صرح بذلك مصدر في الصناعية الفضائية الروسية لوكالة "تاس" الروسية، وأضاف قائلا: "الاتصال مفقود. ونتابع الوضع ونحقق في ما حدث"، دون أن يكشف عن تفاصيل ما حدث.

ولم تحصل وكالة "تاس" على تأكيد رسمي لتلك المعلومات.

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يذكر أن صاروخ "زينيت 2 إس بي" الأوكراني الصنع، الحامل لوحدة التسريع "فريغات" والقمر الاصطناعي "أنغوسات -1"، أطلق الساعة 22:00 يوم 26 ديسمبر بتوقيت موسكو، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وقامت شركة "إينيرغيا" الروسية بتصنيع القمر الاصطناعي المذكور بطلب من الجانب الأنغولي.

جدير بالذكر أن شركة التأمين الروسية "سوغاز" قامت بتأمين القمر الاصطناعي الأنغولي الذي انقطع الاتصال به اليوم بمبلغ قدره 121 مليون دولار.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف