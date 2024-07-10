إقرأ المزيد تحديد موعد أول إطلاق تجريبي لصاروخ Ariane 6 الأوروبي



وتشير الوكالة إلى أن المهمة الأولى للصاروخ هي حمل معدات وأجهزة مختلفة وتسعة أقمار صناعية صغيرة تعود لجامعات ووكالات فضائية مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك يحمل كبسولتين للعودة. كما سيختبر نظام تنشيط المحرك في المرحلة العليا القابل لإعادة الاستخدام خلال هذه الرحلة التي تستغرق حوالي ثلاث ساعات. ويسمح النظام الجديد بتشغيل المحرك حتى أربع مرات، ولا يقتصر الأمر على توسيع قدرات إطلاق الصواريخ إلى مدارات مختلفة فحسب، بل وإعادة المرحلة إلى الأرض فور انتهاء المهمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الصاروخ Ariane 6 هو جيل جديد من صواريخ النقل الثقيلة من عائلة Ariane. وسيحل هذا الصاروخ في السنوات المقبلة، محل صواريخ Ariane 5 الثقيلة، التي استخدمت خلال أعوام 1996 - 2023. وينتج الصاروخ الجديد بنسختين: نسخة خفيفة Ariane 62، مجهزة بمعجلين صلبين مثبتين على الجانب، وقادر على حمل ما يصل إلى 5 أطنان، ونسخة Ariane 64، المجهز بأربعة معجلات ويمكنه حمل ما يصل إلى 10.5 طن من البضائع إلى المدار. والصاروخ الذي أطلق لأول مرة من نوع Ariane 62 الخفيف.

ويذكر أنه كان من المقرر إطلاق أول صاروخ من نوع Ariane 6 في عام 2020، ولكن تأجلت العملية مرارا وتكرارا لأسباب مختلفة.

المصدر: تاس