ولم تذكر الصحف أسماء تلك الدول، إلا أن فضيحة "ذات أبعاد فضائية" تسببت فيها هذه الأقمار، إلا أن هذه الدول اتهمت أرمينيا بإطلاق القمرين الصناعيين إلى الفضاء على نحو غير صحيح، وفقا لـ "سبوتنيك أرمينيا" بالإشارة إلى صحيفة "جوغوفورد"، وهما الآن يتداخلان مع أجسام فضائية لدول أخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن اللوم في هذا الوضع يقع على نائب وزير الصناعات التكنولوجية العالية السابق أفيت بوغوسيان، الذي كان مشرفا على برنامج الفضاء الأرميني. وكان في السابق يعمل سائقا لسيارة أجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت الراهن تم بالفعل إعفائه من منصبه.

ويشار إلى أن القمر الصناعي "أرمسات-1" الذي تم تصنيعه لأرمينيا من قبل شركة "ساتلانتيس" الإسبانية، أطلق في مايو 2022. ويدعي فوغوسيان أن هذا مشروع خاص يتعلق بأرمينيا فقط من ناحية ترخيص القيام بالأنشطة الفضائية.

أما القمر الثاني "هاياسات-1"، فهو أول قمر صناعي أرميني الصنع تم إطلاقه في مداره 1 ديسمبر 2023 من قاعة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا. ومن المفترض أنه يعمل بشكل جيد.

المصدر: فوينوي أوبوزرينييه