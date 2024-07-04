وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تتعاون شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لنا مع مؤسسة لافوتشكين الروسية، لاستحداث منظومة جديدة تسمى "Autograph"، وسستضم هذه المنظومة 72 قمرا صناعيا من نوع Pixel-V".

وأضاف البيان:"أقمار Pixel-V الصناعية الصغيرة ستكون الأساس لعمل المنظومة الجديدة، وستوفر إمكانية مراقبة منشآت البنية التحتية الموجودة على الأرض بدقة عالية جدا".

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن الاستقبال الأولي لبيانات أقمار Pixel-V سيتم في مراكز "ETRIS" الأرضية التي تتوزع في العديد من مناطق الاتحاد الروسي، وسترسل هذه البيانات إلى مركز "RKS" العلمي الموجود في موسكو، لتتم هناك عمليات معالجتها وأرشفتها وتنظيمها قبل أن ترسل إلى الهيئات والمؤسسات المستفيدة منها.

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ومن جهته قال كبير المصممين في مشروع منظومة "Autograph" الجديدة، إيلشات غوبايدولين:"أول قمرين من أقمار المنظومة الجديدة سيركبان على منصات أقمارKarat-200 التي تطورها مؤسسة لافوتشكين، والتي أثبتت جدارتها في العمل في الفضاء، وباقي أقمار المنظومة ستركب على منصات جديدة كليا".

المصدر: روس كوسموس