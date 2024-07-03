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    الفضاء
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 09:01 GMT

    روسيا تطلق صواريخها الفضائية الجديدة من مطار "فوستوتشني"

    أعلن مركز "TsENKI" التابع لوكالة "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق صواريخ Start-1M الفضائية الجديدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

    روسيا تطلق صواريخها الفضائية الجديدة من مطار
    Roscosmos / Sputnik

    وجاء في بيان صادر عن المركز:"سيتم إطلاق صواريخ Start-1M الفضائية الخفيفة من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي. اللجان المختصة حددت المواقع التي سيتم فيها إعداد وإطلاق هذه الصواريخ في المطار".

    وأشار البيان إلى أن صواريخ Start-1M ستكون قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 500 كغ إلى المدار الأرضي المنخفض.

    وفي 12 أبريل الماضي أعلن دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة السابق في روسيا، أن الإطلاق الأول لصواريخ Start-1M الروسية الجديدة من المفترض أن يجري عام 2026.

     وكانت روسيا قد طورت سابقا صواريخا فضائية خفيفة من فئة "Start-1"، وما بين عامي 1993 و2006 نفذت 7 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ، 2 من قاعدة بليسيتسك الفضائية، و5 عمليات تم تنفيذها من مطار فوستوتشني الفضائي.

    المصدر: تاس

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