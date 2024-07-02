وقال بيان صادر عن الوكالة:"تتم في قاعدة بايكونور الفضائية حالية أعمال تجهيز واختبار مركبة Progress MS-28 الروسية، استعدادا لإطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان:"بدأت مؤخرا عمليات اختبار المركبة في غرفة خاصة موجودة بالموقع 254 في القاعدة، هذه الغرفة مغطاة من الداخل بمواد ممتصة للإشعاع، ويمكن فيها محاكاة ظروف الفضاء الخارجي، خلال الاختبارات سيتم فحص الأنظمة الكهربائية للمركبة، والتحقق من عمل أنظمة الاتصالات الموجودة فيها ومن عمل الأنظمة المسؤولة عن التحامها بالمحطة الفضائية، ومن ثم إعادتها إلى المجمع التقني ليتم اختبارها في حجرات خاصة مفرغة من الهواء".

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وأشارت "روس كوسموس" إلى أنها تنوي إطلاق هذه المركبة نحو المحطة الفضائية الدولية في أغسطس القادم، وسيستخدم في عملية إطلاقها صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a.

المصدر: روس كوسموس