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    الفضاء
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:14 GMT

    روسيا تحضّر مركبة Progress لإطلاقها إلى المحطة الفضائية

    أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تعمل على تجهيز مركبة "Progress MS-28" الروسية لإرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية.

    روسيا تحضّر مركبة Progress لإطلاقها إلى المحطة الفضائية
    Roscosmos

    وقال بيان صادر عن الوكالة:"تتم في قاعدة بايكونور الفضائية حالية أعمال تجهيز واختبار مركبة Progress MS-28 الروسية، استعدادا لإطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية".

    وأضاف البيان:"بدأت مؤخرا عمليات اختبار المركبة في غرفة خاصة موجودة بالموقع 254 في القاعدة، هذه الغرفة مغطاة من الداخل بمواد ممتصة للإشعاع، ويمكن فيها محاكاة ظروف الفضاء الخارجي، خلال الاختبارات سيتم فحص الأنظمة الكهربائية للمركبة، والتحقق من عمل أنظمة الاتصالات الموجودة فيها ومن عمل الأنظمة المسؤولة عن التحامها بالمحطة الفضائية، ومن ثم إعادتها إلى المجمع التقني ليتم اختبارها في حجرات خاصة مفرغة من الهواء".

    روسيا تحضّر مركبة Progress لإطلاقها إلى المحطة الفضائية
    Roscosmos
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    وأشارت "روس كوسموس" إلى أنها تنوي إطلاق هذه المركبة نحو المحطة الفضائية الدولية في أغسطس القادم، وسيستخدم في عملية إطلاقها صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a.

    المصدر: روس كوسموس

     

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