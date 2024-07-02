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    الفضاء
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 09:41 GMT

    "روس كوسموس" تعتمد جدولا زمنيا لبناء المحطة المدارية الروسية

    أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها صادقت على الجدول الزمني الذي أعده الخبراء الروس لبناء محطة (ROS) المدارية الروسية الواعدة.

    pavel bendyakov / Sputnik

    وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة:"وافق المدير العام لروس كوسموس، يوري بوريسوف، على الجدول الزمني العام الموضوع لتطوير المحطة المدارية الروسية، ووقع الوثائق المتعلقة بهذا الجدول، وقع هذه الوثائق أيضا 19 مديرا عاما للمؤسسات الروسية التي ستساهم في هذا المشروع".

    وأشار البيان إلى أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من وحدات المحطة عام 2027، والتي ستكون عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتوليد الطاقة، وحتى عام 2030 من المخطط أن تطلق وحدتين أخريين، لتشكل الوحدات الثلاث أساس المحطة، وفي المرحلة الثانية ما بين عامي 2031 و2033 من المخطط أن تضاف إلى المحطة وحدات TsM1 وTsM2.

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    وأشارت "روس كوسموس" إلى أن استحداث محطة (ROS) المدارية سيضمن استمرارية البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة، وسيغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، كما ستستخدم المحطة الجديدة كمنصة لاختبار التقنيات الفضائية الجديدة.

    المصدر: روس كوسموس

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