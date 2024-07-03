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    الفضاء
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 15:09 GMT

    السفير الروسي في جيبوتي: مشاورات بين روسيا وجيبوتي بشأن تطوير التعاون في مجال الفضاء

    تجري روسيا وجيبوتي مشاورات في موضوع استكشاف الفضاء، وقد بدأت المفاوضات بين الجانب الجيبوتي ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في القمة الروسية الإفريقية الثانية.

    السفير الروسي في جيبوتي: مشاورات بين روسيا وجيبوتي بشأن تطوير التعاون في مجال الفضاء
    kp.ru

    صرح بذلك السفير الروسي في جيبوتي والصومال ميخائيل غولوفانوف في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية.

    وقال: "يتطور الحوار بين مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية ووزارة التعليم العالي والعلوم في جمهورية جيبوتي والتي تشرف على البرنامج الوطني لدراسة واستكشاف الفضاء، وفي إطار المشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية أجرت إدارة الوزارة الجيبوتية مفاوضات بناءة مع ممثلي الشركة الحكومية الروسية، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

    وحسب السفير فإن جيبوتي تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي من أجل تقييم المخاطر البيئية والمناخية، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وضمان الأمن الغذائي والتنمية الإقليمية. وهكذا، أطلقت البلاد في نوفمبر 2023، بمساعدة تقنية من شركاء أجانب، أول قمر صناعي "جيبوتي 1-أ"، والذي يرسل معلومات القياس عن بعد اللازمة للمتخصصين المحليين في مجال علم المناخ والأرصاد الجوية.

    المصدر: تاس

     

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