لأول مرة في التاريخ.. RT و"روس كوسموس" تنظمان جسرا تلفزيونيا مع محطة الفضاء الدولية لسكان ثلاث قارات

تطلق قناة RT التلفزيونية بالتعاون مع وكالة "روس كوسموس" الروسية مشروعا دوليا فريدا، تحت عنوان: "Starbound. الطريق إلى النجوم".

وللمرة الأولى في التاريخ سيتمكن سكان ثلاث قارات– أمريكا الجنوبية، وأوراسيا وإفريقيا، من توجيه أسئلتهم على الهواء مباشرة إلى رواد الفضاء الروس الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، إذ ستبث لمشاهدي RT خمس حلقات، كل واحدة منها مخصصة لإحدى دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، ويبدأ العرض الأول على قناة RT العربية في 27 يونيو، بحلقة الهند.

الحلقات ستبث مباشرة على قنوات RT ومواقعها الإلكترونية، وسيتواصل المشاهدون مع رواد الفضاء عبر الجسر التلفزيوني، كما أعد لهم عرض عن مشاريع الفضاء وتطويره ولقطات حصرية من محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى تاريخ عشاق الفضاء المشاهير في دول بريكس.

في الحلقة الأولى، يجيب عن أسئلة سكان الهند رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو المتواجد على متن المحطة الفضائية، وصاحب الرقم القياسي العالمي لأطول مدة للبقاء في الفضاء. ويشارك في الحلقة أيضا راكيش شارما، أول رائد فضاء هندي وبطل الاتحاد السوفيتي. وتتحدث الحلقة عن مشاريع الفضاء السوفيتية والروسية، إضافة إلى التعاون مع الهند في هذا المجال.

إقرأ المزيد

ويمكن لأي شخص إرسال أسئلته إلى رواد الفضاء على البريد الإلكتروني starbound@rttv.ru، وسيحصل أصحاب أكثر الأسئلة تشويقا وإثارة للاهتمام على جوائز، من بينها جائزة كبرى، عبارة عن رحلة إلى مطار "فوستوشني" الفضائي، حيث يمكنهم مشاهدة إطلاق الصواريخ بشكل مباشر.

المصدر: RT