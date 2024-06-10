هل تود زيارة مطار فوستوتشني الفضائي؟.. RT قادرة على تحقيق رغبتك

أطلق فريق RT، بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس"، سلسلة برامج تتيح للراغبين من مختلف أنحاء العالم فرصة لطرح أسئلتهم على الرواد الروس في محطة الفضاء الدولية عبر بث مباشر.

وتعد RT أصحاب الأسئلة الأكثر إثارة وغرابة بمفاجآت وجوائز ستنال إعجابهم، أما صاحب السؤال الأفضل فسيحظى بفرصة زيارة مطار "فوستوشني" لحضور إطلاق صاروخ فضائي.

ويمكن للراغبين بالحصول على فرصة لزيارة المطار الفضائي إرسال أسئلتهم على البريد الإلكتروني starbound@rttv.ru والاطلاع على آخر الأخبار.

ويحظى مطار "فوستوتشني" الفضائي اليوم باهتمام كبير، إذ يعد أحد أهم المطارات في العالم لإطلاق الصواريخ الفضائية، والعام الماضي زار المطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتجولا في صالة تجميع الصاروخ الفضائي "أنغارا" كما زار قاعدة إطلاق صواريخ "سويوز" الفضائية.

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يقع المطار في الشرق الأقصى الروسي، وشيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وتم وضع حجر الأساس له في 28 أغسطس 2010، وأقلع المشروع عمليا وعلى نطاق واسع لإنشاء الهياكل الأساسية والبنى التحتية بداية عام 2012، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016، ومنذ ذلك الحين نفذت العديد من عمليات الإطلاق الفضائي الناجحة، وفي 11 أبريل الماضي أطلقت روسيا أول صاروخ Angara-A5 ثقيل من هذا المطار.

المصدر: RT