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تأجيل عودة مركبة ستارلاينر إلى أجل غير مسمى

الفضاء

تأجيل عودة مركبة ستارلاينر إلى أجل غير مسمى
NASA
المركبة ستارلاينر
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قررت ناسا وشركة بوينغ تأجيل عودة المركبة الفضائية المأهولة CST-100 Starliner إلى الأرض إلى أجل غير مسمى.

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وتشير ناسا في بيانها إلى أن خبراء الوكالة وشركة بوينغ يعملون على تعديل موعد عودة المركبة ستارلاينر المأهولة إلى الأرض.

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة ستارلاينر أطلقت يوم 5 يونيو، والتحمت بعد عدة محاولات بالمحطة الفضائية الدولية. وكان مقررا في البداية عودة المركبة إلى الأرض يوم 18 يونيو وعلى متنها رائدا فضاء ناسا بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز، ولكن لأسباب فنية تقرر لاحقا تأجيل عودتها إلى يوم 26 يونيو 2024، والآن تقرر تأجيل عودتها إلى أجل غير مسمى.

المصدر: تاس

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