الصين تستكمل أعمال البناء في مطار "وينتشانغ" الفضائي

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن عمليات البناء استكملت في مطار "وينتشانغ" الفضائي الموجود في مقاطعة هاينان الصينية.

بحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، تم الانتهاء من أعمال بناء برج الخدمة الثاني في المطار يوم الخميس الماضي، ومن الموقع الموجود فيه هذا البرج من المفترض أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق فضائي تجارية، وستنفذ منه أيضا أول عملية إطلاق لصاروخ Long March 12 الصيني الثنائي المراحل والذي يعمل بالأوكسجين والكيروسين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقع المذكور في المطار، وبعد بدء التشغيل، سيكون الموقع الوحيد في الصين المصمم حصريا لعمليات الإطلاق الفضائي التجارية، وعمل على مشروعه الشركة الصينية لعلوم وصناعة الطيران والمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC).

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ويوجد في مطار "وينتشانغ" الفضائي أيضا موقع لإطلاق الصواريخ، تعود ملكيته للدولة الصينية، تم بناؤه في عام 2009 وبدأ تشغيله في عام 2016، ويعتبر الموقع الوحيد في الصين حيث تسمح الظروف الفنية بإطلاق صواريخ Long March 7-a الكبيرة، كما يمكن من هذا الموقع إطلاق صواريخ Long March 8 إضافة إلى صواريخ Long March 5 الصينية الصنع التي تتراوح أوزانها ما بين 859 و879 طنا.

المصدر: فيستي