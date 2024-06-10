هل أثّرت التوهجات الشمسية الأخيرة على الأرض؟

رصد العلماء عدة توهجات شمسية قوية حصلت خلال الأيام الماضية، فهل كان لهذه التوهجات تأثير خطير على الأرض؟.

وحول الموضوع قالت الباحثة والمتخصصة الروسية في مجال تنبؤات الطقس الفضائي، ماريا أبونينا:"التوهجات الشمسية التي رصدت صباح الثامن مايو الجاري تشكل بعض الخطر على المعدات الفضائية ويمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية في اليوم الثالث أو الرابع من حدوثها، لكنها لا تشكل خطرا على البشر".

وأضافت:"بالنسبة لحقيقة أن هذه التوهجات أنتجت انبعاثات يمكن أن تشكل خطورة على الأرض وتسبب عواصف مغناطيسية - نعم، لكن التوهجات الثلاث التي رصدت لم تكن كلها خطيرة، بل كان أحدها خطيرا فقط، والذي كان بمستوى M9.8 ، وبما أنه تم رصد بروتونات صادرة عنه، فهذا يعني أن البروتونات المقذوفة يمكن أن تصل إلى مدار الأرض في اليوم الثالث أو الرابع بعد حدوث التوهج، وربما تسبب عواصف مغناطيسية".

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وكان العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد أعلنوا عن رصد 3 توهجات شمسية صباح الثامن من مايو الجاري، أحدها كان قويا جدا، وأشار العلماء إلى أن التوهج الأقوى، والذي كان من المستوى M9.8، حصل تمام الساعة 04:49، واستمر 44 دقيقة، كما رصد توهج من المستوى M1.8، حصل تمام الساعة 03:28، واستمر 17 دقيقة، وتوهج من المستوى M3.4، حصل تمام الساعة 03:51، استمر 18 دقيقة.

المصدر: تاس