روسيا تطور منظومات للتحكم بصواريخ Amur الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات جديدة للتحكم بصواريخ Amur-SPG القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

حول الموضوع قال مستشار المدير العام لشركة Semikhatov التابعة لـ"روس كوسموس"، أليكسي آيستوف:"تستكمل شركتنا العمل على مشروع لتطوير منظومات تحكم بصواريخ Amur-SPG الروسية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، مرحلة التصميم الفني لهذه المنظومات ستنتهي عام 2024، وبعدها سيتم عرض المشروع على مجلس علمي وفني ليتم تبنيه".

وأشار آيستوف إلى أن شركته وبعد الانتهاء من مرحلة التصميم الفني، ستباشر مرحلة تطوير المعدات التي ستستخدم في منظومات التحكم بالصواريخ، وستبدأ بتصنيع هذه المعدات واختبارها.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في أكتوبر 2020 اتفاقيات مع مركز "بروغريس" الروسي لتطوير صواريخ Amur الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، والمجهزة بمحركات تعمل بالميثان، ومن المفترض أن تكون هذه الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن إلى المدارات الأرضية القريبة، أي أن حمولتها ستكون أكبر بطنين تقريبا مقارنة بصواريخ Soyuz-2 الروسية المستخدمة حاليا.

ومؤخرا أشار مركز "TsENKI" التابع لـ"روس كوسموس" إلى أن العمل جار على مشروع لإنشاء قاعدة لإطلاق صواريخ Amur في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

المصدر: تاس