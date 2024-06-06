روسيا تستحدث خدمات طبية جديدة لرواد الفضاء

أعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية أنها تعمل على تطوير خدمات طبية جديدة للعناية بصحة رواد الفضاء.

في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قالت رئيسة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا:"تعمل الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية (FMBA) على إنشاء بنك لمنتجات الخلايا لكل رائد فضاء".

وأضافت:"في مجال الطب الشخصي، يعتبر استخدام التقنيات التجديدية التي تهدف إلى تنشيط وتحفيز عمليات الترميم في الخلايا والأنسجة المصابة أمرا واعدا بالنسبة لرواد الفضاء، وفي هذا المجال نسعى لاستحداث بنك للمنتجات الخلوية لكل رائد فضاء على حدة".

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية تعمل أيضا على إعداد تجربة فضائية، سيتم في إطارها اختبار إمكانية الحفاظ عل المواد الحيوية في حالة مناسبة في ظروف الرحلات الفضائية، وفي المقاوم الأول سيتم دراسة تأثير الإشعاعات الفضائية على هذه المواد.

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وتعتبر(FMBA) الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تتولى مهام التنظيم القانوني في مجال الدعم الطبي والصحي للعاملين في قطاعات معينة بروسيا، وخصوصا للذين يعملون في قطاعات حساسة مثل رواد الفضاء.

المصدر: تاس