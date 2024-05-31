الصين تطلق قمرا صناعيا باكستانيا

أطلقت الصين قمرا صناعيا للاتصالات أنتج خصيصا لباكستان. أفاد بذلك الخميس 30 مايو تلفزيون الصين المركزي.

قال تلفزيون الصين المركزي: "أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا متعدد الأغراض سيستخدم في اتصالات باكستان، وذلك بصاروخ Long March-3B. تم إطلاق الصاروخ الساعة 20:12 بتوقيت بكين (15:12 بتوقيت موسكو) من قاعدة شيتشانغ الفضائية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية".

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وأشار التلفزيون الصيني إلى أن القمر الصناعي دخل مداره المخطط له. وهو الإطلاق الـ524 للصواريخ الصينية من طراز "لونغ مارش".

تم تطوير قمر الاتصالات الباكستاني المتعدد الأغراض من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء. ويستخدم القمر الصناعي منصة الاتصالات الفضائية المتقدمة Dongfanghong-4. وتم تصميمه للعمل مدة 15 عاما في مدار متزامن مع الأرض فوق خط الاستواء، ويجب أن يغطي باكستان والمناطق المحيطة بها.

وسيوفر القمر الصناعي للمستخدمين في المنطقة خدمات متنوعة، مثل البث التلفزيوني والإذاعي والاتصالات الإقليمية المطورة وللاتصال واسع النطاق وفائق القدرة على تمرير الإشارات والملاحة المتقدمة.

المصدر: تاس