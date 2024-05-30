الصين تطلق بنجاح 4 أقمار صناعية من بارجة في البحر الأصفر

نجحت شركة Galactic Energy الصينية ومركز الإطلاقات الفضائية في مطار Taiyuan Cosmodrome الفضائي في إطلاق 4 أقمار صناعية من طراز Tianqi إلى مدار معين لها.

أشارت صفحة Galactic Energy على شبكة WeChat الاجتماعية الصينية إلى أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية الساعة 16:12 بتوقيت بكين (11:12 بتوقيت موسكو) باستخدام صاروخ Ceres-1 ولهذا الغرض استخدمت منصة مثبتة على بارجة في البحر الأصفر بالقرب من ساحل مقاطعة شاندونغ الشرقية. وستستخدم تلك الأجهزة الفضائية (أقمار" تيانكي" المرقمة 25 و26 و27 و28) لدعم الاتصالات في أثناء تنفيذ المشاريع في مجال إنترنت الأشياء.

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تم تطوير أقمار Tianqi بواسطة الشركة الصينية Guodian Gaoke. وهي تشكل كوكبة من الأقمار الصناعية التي توفر جمع البيانات وإرسالها إلى شبكات الاتصالات المستخدمة في المشاريع البحرية والبيئية والأرصاد الجوية والغابات وحالات الطوارئ والإنقاذ والجيولوجيا والمدن الذكية.

يذكر أن Ceres-1 هو صاروخ خفيف الوزن بأربع مراحل يعمل بالوقود الصلب ويبلغ قطر رأسه الانسيابي 1.4 م، ويصل طوله إلى 19 م. وبمقدوره إيصال نحو 400 كغ من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض. وقد تم إطلاق أكثر من 20 قمرا صناعيا بواسطته.

المصدر: تاس