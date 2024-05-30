إطلاق مركبة Progress MS-27 الروسية نحو المحطة الفضائية (فيديو)

أعلنت وكالة"روس كوسموس" عن إطلاق صاروخ Soyuz-2.1a الذي حمل مركبة Progress MS-27 إلى المدار.

جاء في بيان صادر عن الوكالة:"اليوم الخميس جرت عملية إطلاق صاروخ Soyuz-2.1a الذي حمل مركبة Progress MS-27 إلى المدار. أطلق الصاروخ من المنصة الموجودة في المجمع رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية، تمام الساعة 12:43 بتوقيت موسكو، ومن المفترض أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية وتلتحم بها في الأول من يونيو القادم".

إقرأ المزيد

وأشارت "روس كوسموس" في وقت سابق إلى أن مركبة Progress MS-27 ستنقل إلى المحطة حمولة تزن 2504 كلغ، منها 1290 كلغ من الأجهزة والمعدات اللازمة لأنظمة المحطة والتجارب العلمية، وكذلك الملابس والمواد الغذائية والمنتجات الطبية والصحية لطاقم الرحلة الاستكشافية طويلة الأمد الـ71، كما تضم الحمولة 754 كلغ من الوقود اللازم للمحطة، و420 كلغ من مياه الشرب لرواد المحطة، و40 كلغ من النتروجين.

المصدر: روس كوسموس