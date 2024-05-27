روسيا.. نصب صاروخ Soyuz-2.1a في قاعدة "بايكونور" استعدادا لإطلاقه (صور)

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها ثبتت صاروخ Soyuz-2.1a على منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور"، استعدادا لإطلاقه مع مركبة "بروغريس" إلى الفضاء.

جاء في بيان صادر عن الوكالة اليوم الاثنين:"اليوم تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a ومركبة Progress MS-27 المثبتة عليه، وتم نصب الصاروخ على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية. بعد تثبيت الصاروخ بشكل عمودي على المنصة تابع خبراء روس كوسموس عمليات تحضيره للإطلاق".

وأضاف البيان:"الصاروخ الذي سيحمل مركبة Progress MS-27 نحو المحطة الفضائية الدولية، من المقرر أن يتم إطلاقه في 30 مايو الجاري، كما من المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة لتلتحم بها في الأول من يونيو القادم".

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وأشارت "روس كوسموس" إلى أن مركبة Progress MS-27 ستنقل إلى المحطة حمولة تزن 2504 كلغ، منها 1290 كلغ من الأجهزة والعدات اللازمة لأنظمة المحطة والتجارب العلمية، وكذلك الملابس والمواد الغذائية والمنتجات الطبية والصحية لطاقم الرحلة الاستكشافية طويلة الأمد الحادية والسبعين، كما تضم الحمولة 754 كلغ من الوقود اللازم للمحطة، و420 كلغ من مياه الشرب لرواد المحطة، و40 كلغ من النتروجين.

المصدر: تاس