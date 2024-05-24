"روس كوسموس": روسيا تسعى لتوسيع تعاونها مع دول "بريكس" في مجالات الفضاء

ذكرت وكالة "روس كوسموس" أن روسيا تسعى لتوسيع تعاونها مع دول مجموعة "بريكس" في مجالات الفضاء.

جاء في بيان صادر عن الوكالة:"في الـ 23 من مايو الجاري انعقد في موسكو اجتماع ضم رؤساء وكالات الفضاء للدول المشاركة في مجموعة بريكس، وعرض رئيس وكالة روس كوسموس الروسية، يوري بوريسوف على الشركاء التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، وأشار إلى إمكانية إنشاء وحدات تابعة لدول بريكس لضمها إلى المحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS)، وإلى إمكانية استحداث وحدة مشتركة في المحطة تابعة لبلدان بريكس، لتنفيذ برامج الرحلات الفضائية المأهولة".

وأشار البيان إلى "أن تعاون دول مجموعة بريكس فيما بينها في مجالات الفضاء من المفترض أن يتضمن إجراء تجارب للبحث العلمي والتطبيقي، بالإضافة إلى دورة تدريبية متكاملة لرواد الفضاء التابعين لدول المجموعة".

وخلال الاجتماع المذكور أشار بوريسوف إلى "أنه ومع الأخذ بعين الاعتبار انضمام دول جديدة إلى بريكس، فإن إجمالي عدد الأقمار الصناعية في مجموعات الأقمار التابعة لدول بريكس تجاوز الـ 1200 قمر".

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وكان بوريسوف قد أشار مؤخرا إلى أن روسيا تناقش مع دول مجموعة "بريكس" مجالات التعاون لاستحداث مجموعات أقمار صناعية، وبالأخص استحداث مجموعات أقمار لاستشعار الأرض عن بعد، كما أن التعاون بين دول المجموعة سيشمل مجالات تطوير صواريخ الفضاء وتطوير المحركات الحديثة لهذه الصواريخ".

المصدر: روس كوسموس