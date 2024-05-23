الإعلان عن الشركة التي ستتحكم بأقمار Sphere الروسية الواعدة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن اسم الشركة التي ستتولى عملية التحكم بأقمار منظومة Sphere الروسية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"بقرار من وكالة روس كوسموس، ستتولى شركة "Gonets" التابعة للوكالة عملية التحكم بمجموعات أقمار منظومة Sphere الروسية".

وأضاف البيان:"شركة "Gonets" تعتزم توحيد البنية التحتية للمحطات الأرضية التي تتحكم بأقمار Skif وExpress-RV وMarathon-IoT التابعة لمنظومة Sphere، الأمر الذي سيحسن آلية الاستفادة من خدمات هذه الأقمار التي ستعمل في مدارات مختلفة حول الأرض".

وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن مجموعة أقمار Skif الروسية التي ستضم 12 قمرا، ستؤمن خدمات الإنترنت لمناطق مختلفة على كوكبنا، وستعمل في مدار يبلغ متوسط ارتفاعه 8070 كلم عن سطح الأرض، أما أقمار Marathon-IoT فستقدم خدمات إنترنت الأشياء، وستعمل في مدار منخفض يرتفع 750 كلم عن سطح الأرض.

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وكانت وكالة "روس كوسموس" الروسية قد نوهت في وقت سابق بأن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء، ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

المصدر: روس كوسموس