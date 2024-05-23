شاحنة "بروغريس إم إس – 27" الروسية تحمل إلى محطة الفضاء الدولية 2500 طن من الحمولة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن شاحنة "بروغريس إم إس–27" ستحمل 2500 كيلوغرام من الحمولة إلى محطة الفضاء الدولية.

جاء في بيان نشرته المؤسسة أن الشاحنة الفضائية ستحمل 2504 كلغ من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك 1290 كلغ من الأجهزة والمعدات لأنظمة المحطة، والتعبئة للتجارب العلمية، والملابس والمواد الغذائية والمنتجات الطبية والصحية لطاقم الرحلة الاستكشافية طويلة الأمد الحادية والسبعين، و754 كلغ من الوقود لتزويد المحطة بالوقود، و420 كلغ من مياه الشرب لرواد الفضاء، و40 كلغ من النيتروجين لتجديد الغلاف الجوي في المحطة الفضائية الدولية".

إقرأ المزيد

كما أشار البيان إلى أن من بين المعدات مطياف سيثبت على نافذة وحدة "زفيزدا" الفضائية للمحطة، وسيخصص لمسح سطح الأرض في مختلف المجالات الترددية في إطار تجربة "أوراغان" (الإعصار) بهدف تنفيذ بعض المهام في مصلحة البيئة والزراعة ووزارة الغابات والمياه ومراقبة الحوادث الطبيعية والصناعية.

وستحمل شاحنة "إم إس – 27" كذلك أجهزة لإجراء تجارب" البوليمير الحيوي"، "التعاون – 2"، "الحقل الافتراضي"، "التصحيح"، المناعة والخلايا العصبية"، "بيلوت – 2".

يذكر أن صاروخ "سويوز- 2.1 آ" سيطلق الشاحنة الفضائية من مطار "بايكونور" في 30 مايو الجاري.

المصدر: تاس