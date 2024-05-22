"بوينغ" تؤجل إطلاق مركبة "ستارلاينر" المأهولة إلى موعد غير محدد

أفادت شركة "بوينغ" الأمريكية بأن إطلاق أول مركبة مأهولة لها من طراز CST-100 Starliner إلى محطة الفضاء الدولية تم تأجيله مجددا، ولم تحدد موعدا جديدا لإطلاقها.

أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن قرار تأجيل الإطلاق اتخذ بالتعاون مع وكالة "ناسا". وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن المهندسين يعملون على إصلاح تسرب صغير للهيليوم تم اكتشافه في وحدة الخدمة.

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يذكر أن مركبة "ستارلاينر" المأهولة كان يفترض أن تطلق من رأس "كانافيرال" في فلوريدا يوم 6 مايو الجاري، لكن تم تأجيل الإطلاق بعد أن شغل أفراد الطاقم أماكنهم في المركبة. وتم اتخاذ هذا القرار بسبب مشكلات اكتشفت في الصمام الموجود في صاروخ Atlas V التابع لشركة United Launch Alliance. وبعد ذلك تم تأجيل الإطلاق أولا إلى 10 مايو، ثم إلى 17 مايو، ثم إلى 25 مايو.

يذكر أن طاقم المركبة يضم رائدي "ناسا" بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز. وكان من المفترض أن يبقيا في محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع. وبعد ذلك كان من المقرر أن تهبط "ستارلاينر" في ميدان التجارب "وايت ساندز" بولاية نيو مكسيكو.

ومن المتوقع أن تكون المهمة الرئيسية للرحلة الفضائية هي التأكد من قدرة المركبة الفضائية على حمل طواقم رواد الفضاء إلى محطة الفضاء وإعادتهم إلى الأرض.

المصدر: تاس