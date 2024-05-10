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مرة أخرى.. تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية المأهولة

الفضاء

مرة أخرى.. تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية المأهولة
NASA
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أعلنت ناسا أن أول مركبة فضائية مأهولة من طرازCST-100 Starliner، التي كان من المقرر إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 6 مايو لن تطلق قبل 17 مايو.

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ووفقا لهذا الإعلان ستطلق المركبة بعد سبعة أيام من الموعد المعلن سابقا (10 مايو) بعد تأجيل إطلاقها يوم 6 مايو بسبب خلل في صمام صاروخ النقل Atlas V.

وجاء في بيان ناسا: "بعد مراجعة شاملة للمعلومات، التي اكتملت يوم الثلاثاء، قررت شركة United Launch Alliance (ULA) استبدال صمام التحكم في الضغط في خزان الأكسجين السائل في المرحلة العليا من صاروخ Atlas V".

ويذكر أنه من المقرر إطلاق صاروخ النقل Atlas V وعلى متنه المركبة الفضائية ستارلاينر المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

المصدر: تاس

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