المحطة الفضائية تستعد لاستقبال مركبة Starliner المأهولة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن مركبة Crew Dragon الأمريكية غيّرت مكان التحامها بالمحطة الفضائية الدولية، استعدادا لوصول مركبة Boeing CST-100 Starliner للمحطة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يوم الخميس 2 مايو الجاري جرت عملية إعادة إرساء مركبة Crew Dragon استعدادا لوصول مركبة Boeing CST-100 Starliner المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وقام طاقم المهمة Crew-8 بفصل المركبة من عقدة الالتحام الأمامية لوحدة Harmony الأمريكية، لتحلق المركبة في الفضاء ومن ثم التحمت بالعقدة العليا للوحدة نفسها".

وأشار البيان إلى أن رواد الفضاء ألكسندر غريبينكين، وماثيو دومينيك، ومايكل بارات، وجانيت إيبس كانوا على متن مركبة Crew Dragon حين نفذت المناورة في الفضاء لتغيير مكانها، فيما بقى داخل المحطة رواد الفضاء، أولويغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب وتريسي دايسون.

وتبعا للخطط فإن أول رحلة مأهولة لمركبة Boeing CST-100 Starliner إلى المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن تتم في 7 مايو الجاري، وعلى الرغم من أن المركبة مصممة لتستوعب 7 رواد إلا أنها ستحمل في هذه الرحلة رائدي فضاء تابعين لناسا هما، باري ويلمور وسونيتا ويليامز.

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تزن مركبة " Starliner 13 طنا واحدا، ويتم إطلاقها إلى الفضاء باستخدام صواريخ Atlas V، وتم إطلاق هذه المركبة في أول رحلة غير مأهولة إلى الفضاء في 20 ديسمبر 2019، لكن المركبة فشلت حينها بالوصول إلى المحطة الفضائية الدولية، وفي مايو 2022 تم تنفيذ عملية إطلاق ثانية لها، ونجحت بالمركبة بالالتحام بالمحطة رغم المشكلات التي واجهت العملية حينها.

المصدر: تاس