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مركبة Starliner تلتحم بمحطة الفضاء الدولية لأول مرة

الفضاء

مركبة Starliner تلتحم بمحطة الفضاء الدولية لأول مرة
Globallookpress
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قالت مجلة SpaceNews، إن المركبة الفضائية الأمريكية Boeing Starliner التحمت مع محطة الفضاء الدولية لأول مرة.

وذكرت أن المركبة التحمت بوحدة Harmony من الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية يوم السبت 21 مايو، في الساعة 03:28 بتوقيت موسكو.

وأشارت المجلة إلى أن المركبة، نقلت إلى المحطة الفضائية حمولات مختلفة يبلغ وزنها 360 كيلوغراما.

في وقت سابق أشارت الأنباء إلى أنه بسبب مشاكل في آلية الالتحام للمركبة الفضائية، حدث الالتحام بعد 1.5 ساعة من الموعد المخطط له.

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تم إطلاق الصاروخ الناقل Atlas V مع المركبة في تمام الساعة 01:54 من يوم 20 مايو بتوقيت موسكو، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية.

ووفقا للجانب الأمريكي، حدث خلل في عمل اثنين من 12 محركا للتحكم في المناورة والتوجيه في المركبة الفضائية خلال دخولها المدار الأرضي المنخفض، وسارت باقي الأمور على ما يرام.

في ديسمبر عام 2019، جرت محاولة لإطلاق المركبة نحو المحطة (أيضا بدون طاقم)، لكنها فشلت بسبب خلل في برنامج الكمبيوتر، لكنها تمكنت من العودة بنجاح إلى الأرض.

المصدر: لينتا رو

 

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