روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعي جديد تابع لها إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "القمر الصناعي الجديد التابع لنا والذ أطلق صباح الخميس 19 مايو الجاري من قاعدة بليسيتسك الفضائية وصل مداره الفضائي المحدد، وبدأت عملية مراقبته ومتابعته من قبل مركز تيتوف الأرضي التابع للقوات الجوفضائية الروسية.. بعد وصول القمر إلى مداره المحدد حصل على رمز (كوسموس-2556)".

وأضاف البيان "القمر أرسل إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Soyuz-2.1a، انطلق الصاروخ من قاعدة بليستسك اليوم الخميس تمام الساعة 11:03 بتوقيت موسكو، تمام الساعة 11:06 بدأت مرحلة متابعته من قبل الخبراء في مركز تيتوف الأرضي الروسي.. عملية إطلاق الصاروخ وعملية إيصال القمر إلى مداره تمت بشكل جيد وضمن الخطط الموضوعة".

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وتحضر روسيا للعديد من عمليات الإطلاق الفضائي من قاعدة "بليسيتسك" هذا العام ومؤخرا أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها أرسلت صاروخا ثقيلا جديدا من نوع "أنغارا" إلى تلك القاعدة استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء.

المصدر: فيستي