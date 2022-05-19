أكاديمية العلوم الروسية : بلادنا لا تزال تحتفظ بالزعامة في مجال دراسة الفضاء البعيد

تعد روسيا دولة زعيمة في مجال دراسة الفضاء البعيد (ما وراء المنظومة الشمسية).

أعلن ذلك يوم 18 مايو رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف في ماراثون" الآفاق الجديدة" التنويري الذي نظّمته جمعية "المعرفة" الروسية، مشيرا إلى أن الأعوام القليلة الماضية شهدت اكتشاف ملايين من الأجرام الكونية الجديدة، بما فيها الثقوب السوداء والنجوم النبضية وما إلى ذلك.

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وقال، سيرغييف:" من المهم أن بلادنا تحتفظ بالزعامة في مجال دراسة الفضاء البعيد باستخدام مجالي الترددات السينية وأشعة غاما. وأوضح أن تلك المجالات عبارة عن الطول متناهي الصغر للموجات. والمقصود بالأمر هو الفوتونات التي تمتلك الطاقة على مستوى عشرات ميغا إلكترون فولط. وعلى سبيل المقارنة فإن مجال الموجات البصرية يقدر بـ إلكترون فولط واحد فقط.

وحسب رئيس الأكاديمية فإن روسيا أطلقت عام 2019 مختبر " سبيكتر – إر غي" الذي يمسح السماء في مجالي الترددات السينية وترددات غاما وستطلق مستقبلا مختبر "سبيكتر – أو إف" الفضائي الذي سيعمل في مجال الترددات فوق البنفسجية.

يذكر أن " سبيكتر – إر غي" هو المختبر الفضائي العامل بالموجات السينية والذي أطلق في 13 يونيو عام 2019 ويتكون المختبر من مرصد ألماني الصنع يعمل بمجال الترددات السينية الخفيفة والمرصد الروسي العامل في مجال الترددات السينية الشديدة.

ورفض الجانب الألماني في 26 فبراير التعاون مع روسيا باستخدام مرصده، ما دفع بالعلماء الروس إلى الانتقال إلى وضع برنامج الأرصاد الجديد.

المصدر: تاس