مختبر فضائي روسي يسجل انفجارا لنجم جديد

اكتشف مرصد eRosita الألماني المنصوب في مختبر "سبيكتر – إر غي" الروسي صدفة في كوكبة "الشبكة" انفجارا كونيا ناجما عن ولادة نجم جديد.

وقد نشر علماء الفلك نتائج أرصادهم في مجلة Nature العلمية.

وجاء في مقال نشره العلماء في المجلة "إن أرصادنا أكّدت لأول مرة أن نجوما جديدة تولّد انبعاثات ملحوظة جيدا في مجال الترددات السينية. وساعدتنا القياسات في التحديد الدقيق للطاقة الكامنة التي تولّدها انفجارات النجوم الجديدة والكشف عن عمليات تحدث في غشاء تلك النجوم من شأنها إنتاج كوارث كونية كهذه.

يذكر أن ما يسمى بـ"النجم الجديد" عبارة عن نجم مزدوج يتكون من القزم الأبيض، بصفته نواة للنجم الكبير شبه الميت وكذلك نجم عادي يشبه شمسنا من حيث كتلته ودرجة الحرارة. ويدور هذان النجمان بعضهما حول الآخر، ما يجعل القزم الأبيض يسرق دائما مادة من جاره تتراكم على سطحه.

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وعندما تبلغ كتلة المادة المسروقة قيمة حرجة يحدث انفجار نووي حراري قوي، ما يسبب زيادة مؤقتة لتوهج النجم الجديد بمقدار عشرات آلاف المرات.

وحقّق علماء الفلك هذا الاكتشاف صدفة أثناء المسح الثاني للسماء وذلك بمقتضى البرنامج العلمي لبعثة "سبيكتر – إر غي" الروسية.

وأسفر رصد كوكبة الشبكة عن تسجيل انفجار شديد ناتج عن جرم فضائي غير كبير يبعد عن الأرض مسافة 8.2 سنة ضوئية. وأظهرت الأرصاد اللاحقة أن النجم الكبير YZ هو مصدر لهذا الانفجار.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي اللاسلكي تم تصميمه في شركة "لافوتشكين" الروسية بالتعاون مع العلماء الألمان بطلب من أكاديمية العلوم الروسية. ووصل المختبر نهاية أكتوبر عام 2020 بنجاح لمداره العملي الواقع في نقطة L2 ، بصفتها نقطة تناسب نصف المسافة بين الأرض والشمس.

وتستقبل مراكز الاتصال الفضائي البعيد في مختلف مناطق روسيا ورابطة الدول المستقلة، بما فيها في مطار "بايكونور" الفضائي، كل المعلومات الواردة من المختبر الفضائي وتقوم بمعالجتها.

جدير بالذكر أن تلسكوب "سبيكتر إر غي" الفضائي العامل بمجال الموجات السينية ينتمي إلى أسرة المختبرات "سبيكتر " الروسية. وقد حل محل مختبر "سبيكر" الذي انتهت فترة استخدامه.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها تخرج من مشروع "سبيكتر" الروسي الألماني المشترك وتفصل مرصدها eRosita المنصوب في المختبر على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

المصدر: تاس