جاء على موقع شركة "لافوتشكين" الفضائية الروسية أن الشركة نجحت مساء يوم 22 يوليو في تعديل مسار المختبر الفضائي الروسي العامل بالأشعة السينية "سبيكتر – إر غي".

وأوضح الموقع إن نبضتين أرسلتا إلى محركات المختبر العلمي بفارق زمني يعادل 4 ساعات. واستمر المختبر بعد تعديل المسار في التحليق نحو نقطة L2 حيث تتوازن قوى جاذبية الأرض والشمس ليبقى المختبر ثابتا بالنسبة إليهما.

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وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، إن مسار المختبر سيتعرض للتعديل مرة أخرى في اليوم الـ11 والـ21 والـ41 لتحليقه.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إر غي" العلمي الفضائي الروسي أطلقه صاروخ "بروتون – إم" الساعة 15.31 يوم 13 يوليو الجاري من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، ثم انفصل المختبر بنجاح بعد مرور ساعتين عن وحدة التسريع ليتوجه نحو نقطة L2 الواقعة بين الأرض والشمس.

جدير بالذكر أن "سبيكتر – إر غي" هو مشروع روسي ألماني مشترك. والغاية منه رسم خارطة تفصيلية للفضاء بمجال التموجات السينية .

المصدر : تاس