شاهد.. مختبر" سبيكتر" الفضائي الروسي جاهز لإطلاقه إلى الفضاء

نُقل صاروخ "بروتون – إم " الحامل مختبر" سبيكتر – إر غي" الفضائي اللاسلكي الروسي ووحدة التسريع " دي إم – 03" يوم 14 يونيو إلى منصة الإطلاق لمطار "بايكونور" الفضائي.

وبناء على قرار اتخذته اللجنة الحكومية، تم نصب الصاروخ عموديا على المنصة.

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وسيخضع الصاروخ ووحدة التسريع والمختبر نفسه على مدى 7 أيام قادمة لاختبارات مختلفة.

وفي صباح يوم 21 يونيو سيعقد اجتماع اللجنة الحكومية لاتخاذ قرار بتزويد الصاروخ بالوقود لينطلق إلى المدار الأرضي الثابت عند الساعة 15.17 يوم 21 يونيو بتوقيت موسكو.

يذكر أن "سبيكتر-إر غي" هو مشروع روسي ألماني مشترك، يهدف إلى رسم خريطة تفصيلية للسماء في مجال الموجات السينية، حيث يمسح المختبر السماء بدقة فائقة وحساسية عالية.

المصدر:روس كوسموس