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كيف أثرت الشمس على أقمار ماسك الأوكرانية؟

الفضاء

كيف أثرت الشمس على أقمار ماسك الأوكرانية؟
Globallookpress John Pulsipher/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلن ديمتري كوزياكين المدير العام لمركز الحلول المتكاملة غير المأهولة، أن النشاط الشمسي أثر سلبا في عمل أقمار ستارلينك التي تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، وأخرجها من مواقعها.

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ويشير كوزياكين إلى أن بعض أقمار ستارلينك الصناعية التي توفر الاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية "خرجت" من مواقعها في المدار بسبب التوهجات الشمسية القوية من فئة X.

ويقول: "تقف الشمس بنشاطها الحالي إلى جانب روسيا. فإذا كان تأثيرها طفيفا على مدى طيران الطائرات المسيرة، إلا أن تأثيرها كبير على عمل مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية، التي تساعد القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تزويدها بالاتصالات. لأن التوهجات الشمسية الحالية أقوى بألف مرة من التوهجات الشمسية المعتادة، وهناك معلومات تفيد بأن بعض الأقمار الصناعية قد "خرجت" من مواقعها في المدار".

وكانت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك المسؤولة عن تشغيل أقمار ستارلينك الصناعية قد أعلنت في 13 مايو الجاري، أن جميع الأقمار الموجودة في المدار تعمل بصورة جيدة، مع أنها تتعرض لضغط كبير بسبب العاصفة الجيومغناطيسية، التي نجت منها بنجاح.

المصدر: تاس 

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