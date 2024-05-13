الصين.. إنشاء تلسكوب لاسلكي عملاق لرصد الرياح الشمسية

أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن الخبراء الصينيون أكملوا إنشاء تلسكوب لاسلكي عملاق لمراقبة تدفق الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس، واجتاز جميع الاختبارات بنجاح.

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وقد أشرف على هذا المشروع المركز الوطني لبحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الصينية. ونُصب التلسكوب في منطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي الواقعة شمال الصين.

ووفقا للوكالة، سيتمكن الخبراء بفضل تلسكوب DSRT يوميا من مراقبة تقلب إشارات الراديو المستلمة من مصادر بعيدة تحت تأثير الرياح الشمسية. ومن المفترض أن يسمح هذا الرصد بالاستجابة في الوقت المناسب للتغيرات الحاصلة في الغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني للأرض، التي لها تأثير سلبي على الطيران ومشاريع الفضاء والاتصالات وأجهزة الملاحة وعمل أنظمة الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل على إنشاء هذا التلسكوب في أوائل عام 2021، وانتهت عملية تركيب الهوائي في صيف عام 2023. ويخطط المركز الوطني لبحوث الفضاء لاستخدام هذا التلسكوب ليلا لمراقبة الأجرام السماوية المختلفة، مثل النجوم النابضة.

المصدر: تاس + nplus1.ru