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الصين تبحث عن حضارات خارجية بمساعدة تلسكوب جديد

الفضاء

الصين تبحث عن حضارات خارجية بمساعدة تلسكوب جديد
Globallookpress Ou Dongqu/Xinhua
تلسكوب FAST
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بدأت الصين البحث عن حضارات خارج الأرض بمساعدة أضخم تلسكوب لاسلكي في العالم ، حيث تسمح قوته باكتشاف علامات الحياة الذكية على آلاف الكواكب الخارجية، ومنها مجرة أندرومينا المجاورة.

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وقد بدأ تشغيل تلسكوب FAST، رسميا في 11 يناير عام 2020. وبني التلسكوب الذي قطره 500 متر  بإقليم قويتشو بجنوب الصين. وبلغت كلفته 185 مليون دولار.


ويعتبر تلسكوب FAST، الذي أنجز العمل فيه عام 2016، أقوى تلسكوب على الأرض، حيث تفوق حساسيته عشر مرات من حامل الرقم القياسي السابق، تلسكوب مرصد "أريسيبو" في بورتو ريكو .


وتحيط بالتلسكوب شبكة من عشرة تلسكوبات مساعدة قطرها 30-50 مترا، وقد زادت بفضلها حساسية FAST ست مرات وأصبح يعمل بسرعة تفوق سرعته الأولية بـ 19 مرة.

المصدر: نوفوستي

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